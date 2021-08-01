Marmaris’te hangi otelde patlama oldu? | Marmaris Otel patlamasında ölü ve yaralı var mı?

Gelen son dakika haberine göre, Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Turunç beldesinde Alya adlı otelde patlama gerçekleşti. Yüzlerce tatilcinin konakladığı Alya Otel'de patlama yaşanmasının ardından, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından yapılan paylaşımda patlamada hayatını kaybedenlerin olduğu öne sürüldü. Sosyal medya kullanıcısı paylaşımında "Turunç Otel girişinde Alya otelde patlama olmuş ölüler var. Yol kapandı ve denizden tahliye ediliyor." ifadelerini kullandı.

MARMARİS’TE HANGİ OTELDE PATLAMA OLDU? | MARMARİS OTEL PATLAMASINDA ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

Henüz bu konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Detaylar geldikçe haberimize ekleme yapılacaktır...