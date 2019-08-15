Marmaris'te İngiliz taraftarlar Liverpool'un zaferiyle coştu 

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatilini geçiren İngilizler, Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa karşılaşmasını heyecanla izledi. İngilizler, marşlar ve müzikler eşliğinde takımlarına destek verdi.

Marmaris'te tatillerini geçiren İngilizler, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi'nin sahibi Chelsea arasındaki Süper Kupa karşılaşmasını izledi. Saat 21.00 sıralarında İngilizler, çocuklarıyla birlikte üzerlerinde takımlarının formaları ile birlikte Uzunyalı Mevkii'ndeki 7 sıralı spor barlara geldi. Mekanlarda ve mekanların dışındaki sokaklara dev ekranlar ile sandalyeler konuldu. Kısa sürede yaklaşık 1500 İngiliz, alanı doldurdu. 7 spor barın personeli maç öncesi İngiliz taraftarları çaldıkları marş ve müziklerle coşturdu. Karşılaşmaya dakikalar kala taraftarlar ayağa kalkarken, her iki takımın marşları çalındı. Maçın başlamasıyla heyecan da yükseldi. İlk 45 dakikada heyecanlı pozisyonlara alkışlarla destek veren taraftarlar, aralıklı olarak konfeti atıp vuvuzela çaldı. İlk yarının son bulmasıyla işletmeciler şovlarına başladı. Konfeti atılarak çalan müzikler eşliğinde taraftarlar coşturuldu. İngilizler müzikler eşliğinde dans etti, takımlarının marşlarını söyledi. İkinci yarıda her iki takımın taraftarları sessizce maçı izledi. 90 dakika, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Uzatmalarda karşılıklı atılan gollerle penaltılara taşınan dev mücadeleyi, Liverpool kazandı. Çoğunluğu Liverpool takımının taraflarından oluşan İngilizler, çocuklarıyla birlikte kutlama yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Maç öncesi mekanlara gelen İngiliz taraftarların genel görüntüsü

- Maç öncesi çalan müzik ve marşlar eşliğinde eğlenen İngilizler

- 7 spor barda maçı birlikte seyreden her iki takımın taraftarları genel görüntü

- Maç sonunda çocuklarıyla birlikte kutlama yapan Liverpool taraftarlarından genel görüntü

(FOTOĞRAFLI)

DHA