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Marmaris'te korkutan yoğunluk! 24 saatte 21 bin araç giriş yaptı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kurban Bayramı'nın gelmesiyle ekipler tarafından yapılan denetimlerde çıkan sonuç duyanları şaşkınlığa uğrattı. Kentte 24 saatte 21 bin araç giriş yapması koronavirüse karşı tedbirleri hadsafhaya çıkardı.

Marmaris'te korkutan yoğunluk! 24 saatte 21 bin araç giriş yaptı

Kurban Bayramı arifesinde Muğla’dan Marmaris ilçesinde Çetibeli Jandarma Kontrol Noktasında yapılan trafik denetimlerinde kontrol noktasından geçen araç sayısının 24 saatte 13 binden 21 bine çıkması görenleri hayrete düşürdü.

Araçlar düzenli olarak yapılan kontrollerde Jandarma ekipleri tarafından Koronavirüse karşı ve trafikte dikkatli olmalarına karşı uyarıldı. Tatile gelenlerin çoğunluğunun Kayseri, İstanbul, Ankara illerinden olduğu ve genelinin Datça’ya gittiği bir kısmının da turistik Mahallelerde bulunan otellere ulaşım sağladığı öğrenildi.

Marmaris'te korkutan yoğunluk! 24 saatte 21 bin araç giriş yaptı

Çetibeli Jandarma Karakolu kontrol noktasında yapılan denetimlerde narkotik köpeği Sakız da özellikle yolcu otobüslerinin içine ve bagaj kısımlarında yapılan aramalarda görev yaptı. Jandarma ve Bölge Trafik ekiplerinin denetimlerinin bayram süresince devam edeceği öğrenildi.

Marmaris'te korkutan yoğunluk! 24 saatte 21 bin araç giriş yaptıMarmaris'te korkutan yoğunluk! 24 saatte 21 bin araç giriş yaptı

Okan Gül
Video Editörü


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