Marmaris’te kurallara uymayanlar denetimden kaçamadı

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler trafiğe kapalı alanlar, kaldırım ve bisiklet yollarında trafik denetimlerini sürdürüyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Marmaris’te kurallara uymayanlar denetimden kaçamadı

Marmaris Belediyesi Zabıta ekipleri, trafik denetimlerini sıklaştırdı.

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler trafiğe kapalı alanlar, kaldırım ve bisiklet yollarında trafik denetimlerini sürdürüyor. Özellikle turizm sezonuyla birlikte yaya yoğunluğunun da oluştuğu söz konusu yerlerde kaldırımlara ve bisiklet yollarına araç park edenlere, motorlu taşıtlarla trafiğe kapalı bölgelere girenlere yönelik denetimler sıklaştırıldı. İlçenin çeşitli noktalarında uygulama yapan ekipler kuralları ihlal edenlere cezai işlem uyguladı.

Bu çerçevede yapılan denetimlerde bir gün içinde 16 araç sürücüsüne trafiğe kapalı alanda araç kullanmak veya park etmek, 16 sürücüye kaldırıma park, 14 sürücüyeyse bisiklet yolunda motorlu araç kullanmak veya park etmek suçlarından idari işlem yapıldı.

Uygulamayla araçların trafiğe kapalı alanlara girişinin azaltılması ve yayaların can güvenliğini tehlikeye atan sürücülerin bilgilendirilmesi hedefleniyor. Zabıta ekipleri denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

Marmaris’te kurallara uymayanlar denetimden kaçamadı

Marmaris’te kurallara uymayanlar denetimden kaçamadı

Marmaris’te kurallara uymayanlar denetimden kaçamadı

Marmaris’te kurallara uymayanlar denetimden kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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