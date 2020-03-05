Marmaris'te lodos ve sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkiledi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, saatteki hızı yaklaşık 35 kilometreyi bulan lodos ve ardından başlayan aralıklı sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkiledi.

Marmaris ilçe merkezinde bugün öğle saatlerinde lodos etkisini artırdı. Saatteki hızı 35 kilometreyi bulan lodos, ilçe körfezinde dev dalgalara neden oldu. Yat Limanı, Kordon ve Atatürk Caddesi'nde rüzgar nedeniyle Marmarisliler ve az sayıdaki turist yürümekte güçlük çekti. Kıyıya vuran dev dalgalar nedeniyle Yat Limanı'nı yürüyüş yolu su ile doldu. Tepe Mahallesi'ndeki Yat Limanı girişindeki Azmak Deresi'nde bulunan 3 metrelik bir balıkçı teknesi battı. Su alan 4 metrelik bir tekne ekiplerin müdahalesi ile batmaktan kurtarıldı. Saat 13.30 itibariyle lodos etkisini azaltıp, yerini aralıklarla sağanak yağmura bıraktı. Marmaris-Datça Karayolu'na yağmurla birlikte küçük kaya parçaları düştü. Kemeraltı ve Tepe Mahallesi'nde yağmurun kayganlaştırdığı yol nedeniyle 3 ayrı maddi hasarlı kaza meydana geldi. 2 motosiklet ve 1 otomobil hasar gördü. Saat 14.30 sıralarında yağmurun etkisini yitirmesiyle Belediye ekipleri sahilde temizlik çalışması başlattı. Marmaris-Datça Karayolu'na düşen kaya parçaları temizlendi.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, 3 saatte metrekareye 30 kilogram yağmur düştüğünü bildirdi.

Kaynak: DHA