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Marmaris’te online nikah uygulamasına başlandı

Marmaris Belediyesi, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında yeni evlenecek çiftler için online nikah uygulaması başlatıldı. Nikah törenine giremeyen yakınları, internet ortamında yayınlanan nikah görüntülerini canlı olarak izleyebilecek.

Marmaris’te online nikah uygulamasına başlandı

Salgına karşı vatandaşların sağlığını korumak için nikah törenlerine gelin ve damadın belirli sayıdaki yakınının katılmasına izin verilirken, Marmaris Belediyesi bu mutlu anlara tanıklık etmek isteyen çiftlerin yakınları için online nikah uygulaması başlattı.

Bu uygulama ile Armutalan Kültür Merkezi nikah salonunda yapılan nikah törenleri çiftlerin isteği doğrultusunda internet ortamından canlı olarak yayınlanacak. Evlilik başvurusu sırasında nikahlarının canlı yayınlanmasını talep eden çiftlerin bu özel anları www.marmaris.bel.tr adresinden izlenebilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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