Marmaris'te orman yangını çıkaran sabotajcının babası ağlayarak Türkiye'den özür diledi!

Günlerdir büyük bir mücadeleyle kontrol altına alınmaya çalışan Marmaris'teki orman yangınına sebep olan kişi suçunu itiraf edip tutuklanmıştı. Günler sonra sabotajcının babası Kadir Ayhan'dan ilk açıklama geldi. Oğlu'nun böylesine bir suç işlediğine halen daha inanamadığını söyleyen baba gözyaşları içerisinde Türkiye ve Türkiye'de yaşayan insanlardan özür diledi.

"ALKOL SONUMUZU GETİRDİ"

Orman yangınlarını çıkaran şüphelinin babası Kadir Ayhan, “Çok söyledim içme diye. Çok mücadele ettim bırakması için. Hanımından ayrıldı, çocuklarından ayrıldı, psikolojisi bozuldu. Kaldıkları koyda insanlar sigara içince atmasın diye yerler yaptı. Arıcılık yaptık yıllarca. Bir kişi izmariti atsa avucunun içinde söndürürdü. Ölseydi hiç olmazsa bu dağlar yanmazdı. İnsanlar rezil olmazdı. Bu kadar içmesin diye çok uğraştım. 20 gün oldu yanıma geleli.

Olay günü temiz kıyafetlerini giydi, hiçbir tartışma yaşamadık. ‘Akşama geleceğim’ dedi. Buradaki insanlara getirilecek bir şey var mı diye sordu. Kahretti gitti kendini de bitirdi, beni de bitirdi. İçtiği zaman başka bir insan oluyor. Sarhoş çok gördüm ama bundaki çok değişik sarhoşluk oluyor. Her gün beraber tekne ile çalışıyorduk. 15-20 metre derinliğe dalardı her gün" dedi.

OĞLU ADINA ÖZÜR DİLEDİ

Arazi mevzusunu soran muhabirlere ise, ''Yok abi ne arazisi onu nerden çıkardı ya benim arazim yok ki. Benim Marmaris'te bir karış toprağım yok'' şeklinde konuşarak Türk halkından ''Bütün Türkiye'deki insanlardan onun adına özür diliyorum devletten milletten Marmaris'teki tanıdık tanımadık dostlarımdan köylümden çok özür diliyorum." şeklinde özür diledi.