Marmaris’te rastgele ATM konamayacak

Marmaris Belediye Meclisi'nde özel mülk alanlarına ve binaların çekme mesafelerine rastgele ATM, elektronik cihazlar ve elektrikli araçların şarj istasyonları gibi ünitelerin konulmasını yasaklayan karar alındı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Marmaris’te rastgele ATM konamayacak

Marmaris Belediye Meclisi'nde özel mülk alanlarına ve binaların çekme mesafelerine rastgele ATM, elektronik cihazlar ve elektrikli araçların şarj istasyonları gibi ünitelerin konulmasını yasaklayan karar alındı.

Marmaris'te vatandaşların can güvenliğini sağlamak ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek için önemli bir adım atıldı. Marmaris Belediye Meclisi; özel mülk alanlarına ve binaların çekme mesafelerine banka ATM'leri, elektronik cihazlar ve elektrikli araçların şarj istasyonları gibi ünitelerin konulmasının yasaklanmayla ilgili karar aldı.

Trafik kazalarına neden oluyor

Marmaris Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü tarafından başkanlık makamına arz edilen konuyla ilgili olarak ATM ve şarj istasyonlarının anayol, arayol, trafik ışıkları ve kavşaklara rastgele konulduğunda para çekmek için duran araçların trafik akışını engellediği, trafik sıkışıklığına ve trafik kazalarına neden olduğu; yine bunları kullanmak isteyenlerin can güvenliğinin tehlikeye girdiği belirtildi. Metinde yine bu ünitelerin kent estetiğini bozduğu ve görsel kirlilik oluşturduğu ifade edildi.

Binaların ortak kullanım alanlarına tüm maliklerin izni olmadan herhangi hiçbir banka ATM'si ve şarj ünitesinin konulamayacağının belirtildiği metin; 1608 sayılı kanun ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin a ve b bentleri ve 18. maddesinin a fıkrasına göre yasaklanması istemiyle meclis üyelerinin görüşüne sunuldu.

Kamu zararı meydana geliyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da çok fazla şikayet aldıklarını belirterek, "Özellikle özel mülkler üzerinde böyle bir talep çoğalması yaşanmaya başlandı. Ayrıca kamu alanlarında belediye tarafından kiraya verilen ATM noktaları belediyeye de önemli bir gelir kapısı. Bunun önüne geçmediğimiz takdirde hem kentsel kirlilik söz konusu olacak hem de kamu kaynağında ciddi bir sekteye uğrama durumu ortaya çıkacak. Hukuken boşlukları olan bir durum. Bu nedenle mecliste gündeme alınmasını uygun gördük" ifadesini kullandı. Konuyla ilgili konuşan Meclis Üyesi Duran İlgün ise çekme mesafelerine bu tür ATM ve diğer ünitelerin konulmasının uygun olmadığını, gerekli çalışmanın yapılması gerektiğini ifade etti. Konu mecliste oy birliği ile kabul edildi.

Marmaris’te rastgele ATM konamayacak

Marmaris’te rastgele ATM konamayacak

Marmaris’te rastgele ATM konamayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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