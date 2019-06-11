Marmaris’te turistler yağmura hazırlıksız yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, turistler aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanınca sahiller kısa sürede boşaldı.

Marmaris'te sıcak bir güne uyanan yerli ve yabancı turistler, sahilleri doldurdu. Kimi tatilciler denizde girip serinlerken, kimileri ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Turizm sezonunun başlarında olunmasına rağmen yoğunluğun yaşandığı Marmaris sahillerindeki kalabalık, öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağışla birlikte yerini sakinliğe bıraktı.

Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı şiddetli yağışa sahilde yakalanan turistler, hazırlıksız yakalandıkları yağmur karşısında kısa sürede sahilleri boşalttı. Yaklaşık yarım saat süren yağışın ardından sahillerde neredeyse hiç kimse kalmazken, yağışın ardından açan güneş de sahilleri tekrar doldurmak için yeterli olmadı.

Kaynak: İHA