Marmaris'te yağmur, rüzgar ve dolu hayatı olumsuz etkiledi (2)

KENTTE TEMİZLİK BAŞLADI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, olumsuz havanın etkisini yitirmesiyle kentteki işletmelerin sahipleri ile belediye ekipleri, temizlik çalışmalarına başladı. Uzunyalı Mevkii'nde şiddetli rüzgarla büyük zarar gören 4 ahşap iskelenin tamiratının yapıldığı görüldü. Kıyı şeridindeki işletmelerin sahipleri, dalgaların getirdiği deniz kumlarını temizledi. Sigorta şirketleri ise camları, kapıları kırılan veya eşyaları hasar gören işletmelerde hasar tespitine başladı. Şiddetli rüzgarın zarar verdiği çatılardaki hasarları gidermek için de çalışmalara başlandı.

DENİZ KAHVERENGİYE DÖNDÜ

Yağmurun etkisiyle gevşeyen toprakların nehirler aracılığıyla Marmaris Körfezi'ne akmasıyla denizin rengi kahverengiye döndü. Deniz üzerinde çok sayıda dal parçası ve çöpler dikkat çekti. Belediye ekipleri, Armutalan Mahallesi'nde yerleşim yerlerinde devrilen ağaç ve ağaç dallarını da temizledi. Deniz kumuyla dolan sahil yürüyüş yolu ve plajlardaki çöpler de temizlendi. Yat limanı girişinde bulunan Azmak Deresi'nde demirliyken batan 3'er metrelik 4 balıkçı teknesini çıkarmak için de çalışma başlatıldı. Ayrıca açıkta 3 balıkçı teknesinin daha battığı belirtildi. Enerji nakil hatlarında kopmalar nedeniyle Marmaris ve kırsal mahallelerine uzun süre elektrik verilemedi.

'EN FAZLA ZARARI ŞİDDETLİ RÜZGAR VE DOLU VERDİ'

Yat limanında kafeterya işletmecisi Ahmet Ömer Kılıç, "Beklenilenden çok fazla rüzgar vardı. Dolu nedeniyle işyerimin cam ve kapıları kırıldı. Sandalye ve masalar hasar gördü. 7-8 bin liralık zararım var. Sigorta şirketi tespit çalışması yaptı. Personelimle beraber onarıma başladık" dedi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü ise, "Bu geceden başlayarak teyakkuz halindeydik. En fazla zararı şiddetli rüzgar ve dolu verdi. 50'nin üzerindeki trafik levhası hasar gördü. Çok sayıda küçük çöp kutuları zarar gördü. Enerji nakil hatlarında kopmalar meydana geldi. Çok sayıda apartmanın ve evin çatısındaki yalıtım malzemeleri zarar gördü. Tek tesellimiz can kaybı ve yaralanan olmaması. Su taşkını ve sel gibi bir durum söz konusu değil. Ekiplerimiz, temizlik çalışmalarına devam ediyor. Denize atılan çöpler ve yosunlar karaya vurmuştu. Yaklaşık 15 traktör römorku ile 22 ton atık toplandı. Çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

İNCEBURUN'DA RÜZGARIN HIZI 93.7 KİLOMETREYE ULAŞTI

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Marmaris Körfezi'nin açık denize açılan İnceburun Mevkii'nde yaptığımız ölçümlerde rüzgarın hızının saatte 93.7 kilometreye ulaştığını tespit ettik. İlçe merkezinde saatteki hızı 40 ila 53 arasında olduğu tespit edildi. Aralıklı sağanak yağmur, dolu ve şiddetli rüzgarlar akşam saatlerine kadar devam edecek" dedi.

Havanın açmasının ardından sahillere giden vatandaşlar, çocukları ve hayvanlarıyla gezinti yaptı. Olta balıkçıları Kordon Caddesi'ni doldurdu. Bazı vatandaşlar bisikletleriyle kimileri de uzun yürüyüşler ile spor yaptı. Deniz manzarası eşliğinde özçekim yapan vatandaşlar, sosyal medyada paylaşarak "Bir günde 4 mevsim, anın keyfini çıkartıyoruz" yorumları yaptı.

FOTOĞRAFLI

DHA