Marmaris’te yanan araç kullanılmaz hale geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesi Osmaniye-Bayır karayolu üzerinde elektrik aksamında çıkan arıza sebebi ile yanan araç küle döndü.

Edinilen bilgiye göre Şahin A." seyir halindeki aracından duman çıkması üzerine aracını durdurarak ekiplere haber verdi. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arozözler kısa sürede olay yerine gelerek yanan aracı söndürerek, yangının ormana sıçramasını engelledi. Yapılan soğutma çalışmasının ardından jandarma ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı. Tamamen yanan otomobil özel çekici yardımıyla otoparka çekildi. Karayolu temizlendikten sonra trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA