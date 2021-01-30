Marmaris'te yaşanan olumsuz hava koşulları faturayı denize kesti!

Marmaris Kaymakamlığı sel, su taşkını, baca tıkanması, çatı uçmasına karşı uyarılarda bulundu. İlçe merkezinde ve mahallelerde Belediye ve polis ekipleri sokakları gezerek durum kontrolleri yapıyor.

Yağış etkisini tüm şehirde gösterirken derelerin getirdiği sel suları ile denizin rengi değişti. İlçe genelinde belediye ekipleri teyakkuzda beklerken yağışların devem edeceği belirtildi.