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  3. Marmaris'te yaşanan olumsuz hava koşulları faturayı denize kesti!

Marmaris'te yaşanan olumsuz hava koşulları faturayı denize kesti!

Günlerdir soğuk havanın etkisinde olan Marmaris, güne sağanak yağışla başladı. Yağışlarla birlikte dağlardan gelen çamurlu sular denizin rengini değiştirdi.

Marmaris'te yaşanan olumsuz hava koşulları faturayı denize kesti!

Marmaris Kaymakamlığı sel, su taşkını, baca tıkanması, çatı uçmasına karşı uyarılarda bulundu. İlçe merkezinde ve mahallelerde Belediye ve polis ekipleri sokakları gezerek durum kontrolleri yapıyor.

Yağış etkisini tüm şehirde gösterirken derelerin getirdiği sel suları ile denizin rengi değişti. İlçe genelinde belediye ekipleri teyakkuzda beklerken yağışların devem edeceği belirtildi.

Marmaris'te yaşanan olumsuz hava koşulları faturayı denize kesti!

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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