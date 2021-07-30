Marmaris'teki orman yangınında itfaiyeye su taşırken can vermişti! 25 yaşındaki Şahin'in son paylaşımı tüm Türkiye'yi hüzne boğdu!

Marmaris'te çıkan orman yangınına gönüllü olarak yardım eden Şahin Akdemir (25) motosikletiyle bölgeden ayrılırken kaza yaptı.

Kaza sonrası yaralanan Akdemir daha fazla ilerleyemeyerek alevlerin arasında can verdi. Akdemir'in ölmeden kısa bir süre önce sosyal medya hesabından bir video paylaştığı ortaya çıktı.

Akdemir'in videoda “Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin…” sözlerini sarf ettiği görüldü. Akdemir'in bu videolu paylaşımı tüm Türkiye'yi duygulandırdı.

MARMARİS'TEKİ YANGINDA SON DURUM

Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle İçmeler Mahallesi'nde çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi. Osmaniye Mahallesi ile kırsal Bayır ve Turunç mahalleleri de tedbir amacıyla boşaltıldı.

Marmaris-İçmeler Karayolu da ulaşıma kapatıldı. Büyük korku yaşayan turistler teknelerle Marmaris merkeze taşındı.

İçmeler Mahallesi'nde yangına müdahale devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına 14 arazöz, 6 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 6 helikopter, 1 uçak, 6 hizmet aracı, 5 dozer, 5 treyler, 11 teknik personel, 5 orman muhafaza memuru ve 135 yangın söndürme işçisinin katıldı.

YANGINI 2 ÇOCUK MU ÇIKARDI?

Muğla'da orman yangınını, biri 8, diğeri 10 yaşındaki 2 çocuğun çıkardığı ileri sürüldü. 3 görgü tanığı ifadelerinde çocukların oyun oynarken, yangına neden olduklarını söyledi.

2 çocuğun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde pedagog eşliğinde ifadelerine başvurulacak.