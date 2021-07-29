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  3. Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar mı çıkardı? Flaş iddia sonrası yeni gelişme

Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar mı çıkardı? Flaş iddia sonrası yeni gelişme

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını oyun oynayan 2 çocuğun çıkardığı öne sürüldü. Karakola götürülen çocukların ifadelerinin alınması için pedagog bekleniyor.

Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar mı çıkardı? Flaş iddia sonrası yeni gelişme

Türkiye'nin dört bir yanından gelen yangın haberleri vatandaşları büyük paniğe ve üzüntüye uğrattı. Yangınların nasıl çıktığı merak konusu olurken Ege ve Akdeniz'deki olaya ilişkin başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırılma yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına, biri 8 diğeri 10 yaşındaki 2 çocuğun neden olduğu iddia edildi.

ÇOCUKLARIN İFADELERİNE BAŞVURULMASI İÇİN PEDAGOG BEKLENİYOR

3 görgü tanığının ifadeleri üzerinden oyun oynarken, yangını çıkardıkları iddia edilen 2 çocuğun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerine başvurulması için pedagog beklendiği öğrenildi.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YANGINLARA İLİŞKİN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangını yaşanan bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek bilgi aldı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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