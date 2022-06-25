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  3. Marmaris'ten sonra İzmir'den de yangın haberi geldi! Yangın kısmen kontrol altına alındı

Marmaris'ten sonra İzmir'den de yangın haberi geldi! Yangın kısmen kontrol altına alındı

Marmaris'te başlayan yangının bugün kontrol altına alınmasının ardından bir yangın haberi de İzmir'den geldi. İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleler sonrası kontrol altına alındı.

Marmaris'ten sonra İzmir'den de yangın haberi geldi! Yangın kısmen kontrol altına alındı

Marmaris yangınının dumanı tüterken yurttaşları üzecek bir haber de İzmir'den geldi.

İzmir'in Bayındır ilçesi Ovacık Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı.

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, 2 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 2 dozer ile havadan ve karadan müdahaleye başladı.  

Marmaris'ten sonra İzmir'den de yangın haberi geldi! Yangın kısmen kontrol altına alındı

Ekiplerin müdahaleleri sonrası yangın kısmen kontrol altına alındı. Geçen haftalarda İzmir'in Karaburun ilçesinde orman yangını çıkmış ve 14 saat sonra kontrol altına alınmıştı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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