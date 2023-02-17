Marnick Vermijl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marnick Vermijl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marnick Vermijl kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marnick Vermijl ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marnick Vermijl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marnick Vermijl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marnick Vermijl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marnick Vermijl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marnick Vermijl 13 Ocak 1992 tarihinde Peer şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Marnick Danny Vermijl şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marnick Vermijl Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SportPlus yapmaktadır. Marnick Vermijl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVV Thes Sport futbol takımında oynamaktadır. KVV Thes Sport takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Marnick Vermijl'nin KVV Thes Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marnick Vermijlboyu ve yaşı kaç

Marnick Vermijl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marnick Vermijl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Marnick Vermijl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marnick Vermijl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Standard U19

1 Mart 2010 yılında Man Utd U18

1 Temmuz 2012 yılında Man. United

2 Eylül 2013 yılında NEC Nijmegen

30 Haziran 2014 yılında Man. United

2 Şubat 2015 yılında Sheff Wed

6 Ağu 2015 yılında Preston

31 Mayıs 2016 yılında Sheff Wed

31 Ağu 2016 yılında Preston

31 Ocak 2018 yılında Scunthorpe Utd.

31 Mayıs 2018 yılında Preston

31 Ağu 2018 yılında MVV Maastricht

30 Haziran 2019 yılında Preston

1 Temmuz 2019 yılında MVV Maastricht

1 Temmuz 2020 yılında Thes Sport

Marnick Vermijl kimdir

Marnick Vermijl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marnick Vermijl şuan KVV Thes Sport takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Standard de Liège (2008-2009), Manchester United (2009-2012)

Marnick Vermijl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika U21 takımında 2 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U19 takımında 2 numaralı formasıyla 2 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

Belçika U18 takımında 2 numaralı formasıyla 16 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 3 gol atmıştır.

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Marnick Vermijl nereli

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