Maro Budts kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maro Budts Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maro Budts adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maro Budts Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maro Budts 26 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maro Budts Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maro Budts, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hoogstraten VV futbol takımında oynamaktadır. Hoogstraten VV takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Maro Budts'nin Hoogstraten VV ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maro Budts Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maro Budts isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Maro Budts Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maro Budts futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Hoogstraten VV

Maro Budts Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maro Budts şuan Hoogstraten VV takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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