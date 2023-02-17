Marokhy Ndione kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marokhy Ndione Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marokhy Ndione adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marokhy Ndione Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marokhy Ndione 4 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. İsveç,Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marokhy Ndione Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wonder Sports yapmaktadır. Marokhy Ndione, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viborg FF futbol takımında oynamaktadır. Viborg FF takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marokhy Ndione'nin Viborg FF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Marokhy Ndione Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marokhy Ndione isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marokhy Ndione Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marokhy Ndione futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Borås AIK

27 Ocak 2016 yılında IF Elfsborg U17

1 Ocak 2017 yılında IF Elfsborg U19

5 Ocak 2018 yılında Elfsborg

3 Eylül 2020 yılında Örgryte

31 Aralık 2020 yılında Elfsborg

14 Ocak 2022 yılında Viborg FF

Marokhy Ndione Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marokhy Ndione şuan Viborg FF takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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