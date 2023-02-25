Marouane Fellaini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marouane Fellaini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marouane Fellaini kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marouane Fellaini ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marouane Fellaini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marouane Fellaini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marouane Fellaini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marouane Fellaini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marouane Fellaini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marouane Fellaini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marouane Fellaini 22 Kasım 1987 tarihinde Etterbeek şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Belçika,Fas uyrukludur.Gerçek adı da Marouane Fellaini-Bakkioui şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marouane Fellaini Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Solution Business yapmaktadır. Marouane Fellaini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 1 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Marouane Fellaini'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Marouane Fellaini Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Fellaini

http://www.instagram.com/fellaini/

http://www.facebook.com/MarouaneFellaini/

Marouane Fellaini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marouane Fellaini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 28.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marouane Fellaini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marouane Fellaini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Standard U21

1 Temmuz 2006 yılında Standard Liège

2 Eylül 2008 yılında Everton

2 Eylül 2013 yılında Man. United

1 Şubat 2019 yılında SD Luneng

Marouane Fellaini kimdir

Marouane Fellaini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marouane Fellaini şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

RSC Anderlecht, RAEC Mons, Royal Francs Borains, Sporting Charleroi, Standard Liège

Marouane Fellaini Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika takımında 8 numaralı formasıyla 7 Şubat 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 87 maçta 18 gol atmıştır.

Belçika U21 takımında 17 numaralı formasıyla 1 Eylül 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Belçika U18 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika Olimpiyat takımında 6 numaralı formasıyla 7 Ağustos 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Marouane Fellaini nereli

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