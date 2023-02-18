Marouane Hadhoudi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marouane Hadhoudi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marouane Hadhoudi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marouane Hadhoudi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marouane Hadhoudi 13 Şubat 1992 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da مروان الهدهودي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marouane Hadhoudi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mir Sport yapmaktadır. Marouane Hadhoudi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raja Club Athletic futbol takımında oynamaktadır. Raja Club Athletic takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Marouane Hadhoudi'nin Raja Club Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marouane Hadhoudi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marouane Hadhoudi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marouane Hadhoudi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marouane Hadhoudi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Raja Cas. U23

19 Ağu 2012 yılında RAC Casablanca

30 Haziran 2013 yılında Raja Cas. U23

1 Temmuz 2014 yılında RS Berkane

18 Ağu 2015 yılında Difaâ El Jadida

1 Ekim 2020 yılında Raja Casablanca

Marouane Hadhoudi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marouane Hadhoudi şuan Raja Club Athletic takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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