Marouane Sahraoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marouane Sahraoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marouane Sahraoui kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marouane Sahraoui ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Marouane Sahraoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marouane Sahraoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marouane Sahraoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marouane Sahraoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marouane Sahraoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marouane Sahraoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marouane Sahraoui 9 Ocak 1996 tarihinde Marseille şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Tunus,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da مروان الصحراوي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marouane Sahraoui Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROhorizons Group yapmaktadır. Marouane Sahraoui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cleopatra FC futbol takımında oynamaktadır. Cleopatra FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marouane Sahraoui'nin Cleopatra FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Marouane Sahraoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marouane Sahraoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Marouane Sahraoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marouane Sahraoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Metz

24 Temmuz 2015 yılında RFC Seraing

30 Haziran 2016 yılında FC Metz

1 Ağustos 2016 yılında Guimarães B

30 Ağustos 2018 yılında CA Bizertin

6 Aralık 2020 yılında Ismaily

31 Ocak 2022 yılında Future FC

24 Eylül 2022 yılında Enppi SC

31 Ocak 2023 yılında Cleopatra FC

30 Haziran 2023 yılında Enppi SC

Marouane Sahraoui kimdir

Marouane Sahraoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marouane Sahraoui şuan Cleopatra FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Marouane Sahraoui Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Tunus U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Tunus U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marouane Sahraoui nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Son Haberler
Reda El Sayed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reda El Sayed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Reda El Sayed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reda El Sayed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Palacios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Palacios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Palacios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Palacios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdelaziz El Balouti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelaziz El Balouti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdelaziz El Balouti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelaziz El Balouti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Salomon Libman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salomon Libman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Salomon Libman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salomon Libman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Çok Okunanlar
Sıralp isminin anlamı nedir, Sıralp ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sıralp isminin anlamı nedir, Sıralp ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Şahruh isminin anlamı nedir, Şahruh ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Şahruh isminin anlamı nedir, Şahruh ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nelinho Quina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelinho Quina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nelinho Quina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelinho Quina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Sadek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Sadek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Sadek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Sadek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi