Marouane Sahraoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marouane Sahraoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marouane Sahraoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marouane Sahraoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marouane Sahraoui 9 Ocak 1996 tarihinde Marseille şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Tunus,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da مروان الصحراوي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marouane Sahraoui Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROhorizons Group yapmaktadır. Marouane Sahraoui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cleopatra FC futbol takımında oynamaktadır. Cleopatra FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marouane Sahraoui'nin Cleopatra FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Marouane Sahraoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marouane Sahraoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marouane Sahraoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marouane Sahraoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Metz

24 Temmuz 2015 yılında RFC Seraing

30 Haziran 2016 yılında FC Metz

1 Ağustos 2016 yılında Guimarães B

30 Ağustos 2018 yılında CA Bizertin

6 Aralık 2020 yılında Ismaily

31 Ocak 2022 yılında Future FC

24 Eylül 2022 yılında Enppi SC

31 Ocak 2023 yılında Cleopatra FC

30 Haziran 2023 yılında Enppi SC

Marouane Sahraoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marouane Sahraoui şuan Cleopatra FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Marouane Sahraoui Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tunus U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Tunus U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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