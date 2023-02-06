Marquinhos Gabriel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marquinhos Gabriel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marquinhos Gabriel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marquinhos Gabriel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marquinhos Gabriel 21 Temmuz 1990 tarihinde Selbach şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcos Gabriel do Nascimento şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marquinhos Gabriel Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Agency yapmaktadır. Marquinhos Gabriel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Goiás Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Goiás Esporte Clube takımına 15 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Marquinhos Gabriel'nin Goiás Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marquinhos Gabriel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marquinhosgabriel20/

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Marquinhos Gabriel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marquinhos Gabriel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marquinhos Gabriel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marquinhos Gabriel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Internacional

1 Şubat 2011 yılında Avaí FC

1 Ağu 2011 yılında Internacional

1 Ocak 2012 yılında Sport Recife

31 Aralık 2012 yılında Internacional

4 Şubat 2013 yılında EC Bahia

31 Aralık 2013 yılında Internacional

23 Ocak 2014 yılında Coimbra-MG

24 Ocak 2014 yılında Palmeiras

18 Temmuz 2014 yılında Coimbra-MG

19 Temmuz 2014 yılında Al-Nassr FC

16 Ocak 2015 yılında Santos FC

31 Aralık 2015 yılında Al-Nassr FC

20 Nisan 2016 yılında Corinthians

22 Ağu 2018 yılında Al-Nasr SC

13 Ocak 2019 yılında Corinthians

18 Ocak 2019 yılında Cruzeiro

14 Ocak 2020 yılında Athletico-PR

9 Eylül 2020 yılında Cruzeiro

20 Kasım 2020 yılında Kulüpsüz

11 Mart 2021 yılında Vasco da Gama

28 Mart 2022 yılında Criciúma EC

15 Ağu 2022 yılında Goiás EC

Marquinhos Gabriel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marquinhos Gabriel şuan Goiás Esporte Clube takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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