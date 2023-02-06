Marquinhos Gabriel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marquinhos Gabriel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marquinhos Gabriel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marquinhos Gabriel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marquinhos Gabriel 21 Temmuz 1990 tarihinde Selbach şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcos Gabriel do Nascimento şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marquinhos Gabriel Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Agency yapmaktadır. Marquinhos Gabriel, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Goiás Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Goiás Esporte Clube takımına 15 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Marquinhos Gabriel'nin Goiás Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Marquinhos Gabriel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/marquinhosgabriel20/
Marquinhos Gabriel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?
Marquinhos Gabriel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.
Marquinhos Gabriel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Marquinhos Gabriel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2009 yılında Internacional
1 Şubat 2011 yılında Avaí FC
1 Ağu 2011 yılında Internacional
1 Ocak 2012 yılında Sport Recife
31 Aralık 2012 yılında Internacional
4 Şubat 2013 yılında EC Bahia
31 Aralık 2013 yılında Internacional
23 Ocak 2014 yılında Coimbra-MG
24 Ocak 2014 yılında Palmeiras
18 Temmuz 2014 yılında Coimbra-MG
19 Temmuz 2014 yılında Al-Nassr FC
16 Ocak 2015 yılında Santos FC
31 Aralık 2015 yılında Al-Nassr FC
20 Nisan 2016 yılında Corinthians
22 Ağu 2018 yılında Al-Nasr SC
13 Ocak 2019 yılında Corinthians
18 Ocak 2019 yılında Cruzeiro
14 Ocak 2020 yılında Athletico-PR
9 Eylül 2020 yılında Cruzeiro
20 Kasım 2020 yılında Kulüpsüz
11 Mart 2021 yılında Vasco da Gama
28 Mart 2022 yılında Criciúma EC
15 Ağu 2022 yılında Goiás EC
Marquinhos Gabriel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marquinhos Gabriel şuan Goiás Esporte Clube takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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