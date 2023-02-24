Marquinhos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marquinhos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marquinhos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marquinhos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marquinhos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marquinhos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marquinhos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marquinhos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marquinhos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marquinhos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marquinhos 23 Ekim 1999 tarihinde Cajari şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da José Marcos Costa Martins şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marquinhos Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIS Football yapmaktadır. Marquinhos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferencvárosi TC futbol takımında oynamaktadır. Ferencvárosi TC takımına 14 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Marquinhos'nin Ferencvárosi TC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marquinhos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marquinhos_costa99/

Marquinhos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marquinhos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marquinhos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marquinhos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mart 2018 yılında Atlético-MG

1 Eylül 2018 yılında Chapecoense

31 Aralık 2018 yılında Atlético-MG

14 Şubat 2021 yılında Botev Plovdiv

11 Şubat 2022 yılında Atlético-MG

14 Şubat 2022 yılında Ferencváros

Marquinhos kimdir

Marquinhos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marquinhos şuan Ferencvárosi TC takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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Marquinhos nereli

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