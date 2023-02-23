Marquinhos Pedroso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marquinhos Pedroso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marquinhos Pedroso kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marquinhos Pedroso ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marquinhos Pedroso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marquinhos Pedroso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marquinhos Pedroso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marquinhos Pedroso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marquinhos Pedroso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marquinhos Pedroso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marquinhos Pedroso 4 Ekim 1993 tarihinde Tubarão şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Marcos Garbellotto Pedroso şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marquinhos Pedroso Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agencia 90 Minutos yapmaktadır. Marquinhos Pedroso, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Mioveni futbol takımında oynamaktadır. CS Mioveni takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marquinhos Pedroso'nin CS Mioveni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marquinhos Pedroso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marquinhos Pedroso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marquinhos Pedroso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marquinhos Pedroso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2012 yılında Figueirense FC

1 Şubat 2013 yılında Guarani

1 Temmuz 2013 yılında Novo Hamburgo

1 Ocak 2014 yılında Figueirense FC

26 Nisan 2014 yılında Grêmio

20 Eylül 2014 yılında Figueirense FC

13 Ocak 2017 yılında Gaziantepspor

4 Temmuz 2017 yılında Figueirense FC

21 Temmuz 2017 yılında Ferencváros

30 Haziran 2018 yılında Figueirense FC

10 Temmuz 2018 yılında Dallas

3 Mayıs 2019 yılında D.C. United

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

21 Temmuz 2020 yılında Botev Plovdiv

4 Mart 2021 yılında FC Viitorul

19 Temmuz 2021 yılında Liepaja

30 Ocak 2023 yılında CS Mioveni

Marquinhos Pedroso kimdir

Marquinhos Pedroso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marquinhos Pedroso şuan CS Mioveni takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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Marquinhos Pedroso nereli

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