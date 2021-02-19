Mars'ta yaşam olup olmadığı yıllardır bilim insanlarının radarında olan ve güncelliğini kaybetmemiş bir konudur. Mars gezegeninin özellikleri nelerdir? Mars'ın Dünya ile benzerlikleri ve farklılıkları nelerdir? Tüm soruların cevabını sizler için derledik.

MARS'IN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Güneş sisteminin 4. gezegeni olan, ince bir atmosferi bulunan ve kızıl gezegen olarak da bilinen Mars'ta Ay'daki gibi meteor kraterleri, Dünya'daki gibi vadi, çöl, kutup bölgeleri ve volkan bulunmaktadır. Dönme periyodu ve mevsim dönemleri Dünya ile oldukça benzerdir.

Mars, Güneş Sistemi'ndeki gezegenler arasında sıvı, su, yaşam içermesi en mümkün gezegen olarak ele alınmakta ve yıllardır hayat olup olmadığına dair bilim insanları tarafından hakkında en çok araştırma yapılan gezegendir.

Marsın yüzeyi geçtiğimiz yıllar boyunca birçok uzay aracına ev sahipliği yapmıştır. Yıllar içerisinde elde edilen bilgiler, Mars'ın önceden su konusunda çeşitliliğe sahip olduğu yönündedir. Edinilen diğer bilgilere göre Mars'ta, on yıllık süre sırasında gayzer (kaynaç) türü su fışkırma veya akıntıları meydana gelmiştir.

MARS'IN DÜNYA İLE BENZERLİĞİ VE FARKLILIĞI NELERDİR?

Mars'ın bir gününü tamamlaması Dünya ile çok benzerdir. Dünya'da bir gün 24 saatte tamamlanırken Mars'ta bir gün 24 saat 40 dakika içerisinde tamamlanır. Bu benzerlikler sebebiyle Mars'a ayak basıldığında gece ve gündüz süresi bakımından farklılık olmayacaktır.

Dünya, Güneş etrafında dönüşünü 365 günde tamamlarken Mars, gezegendeki konumunun farklılığı sebebiyle dönüşünü 686 günde tamamlar. Böylece Mars'ın Güneş etrafındaki dönüşü, Dünya'nın Güneş etrafında dönüşünün iki katına denk geliyor. Bu bilgi de Mars gezegenindeki mevsimlerin Dünya'daki mevsimlerden iki kat daha uzun sürdüğü sonucuna varmamızı sağlıyor.

Öte yandan, Mars'ın Dünya'dan farklı yönleri de bulunmaktadır. Örneğin Mars'ta sıcaklığının çok düşük olması. Mars'ta sıcaklık - 87 °C’ye kadar düşmektedir bu sebeple ölümcül gezegen olarak da tabir edilir. Gezegendeki sıcaklığın 0 derecinin üzerine çıktığı nadiren rastlanan bir durumdur. Aynı zamanda Mars'ın atmosferi yaklaşık olarak %95 kadarı karbondioksitten oluşur. Bu da Mars'ta kıyafet olmadan dolaşılamayacağı demek oluyor. Mars'taki yerçekimi, Dünya'daki yerçekiminin yaklaşık %37'si kadar ölçülmüş durumda.