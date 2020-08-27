Mars ulusal marşı olan 'Rise to Mars', Oscar Castellino tarafından hazırlandı!
Mars Society tarafından görevlendirilen Opera sanatçısı Oscar Castellino, Mars için ulusal bir marşı olabilecek bir marş olan Rise to Mars'ı hazırladı. ''Hayal etmeye cesaret edin, çabalamaya cesaret edin. Bu çölü canlandırın'' sözlerinin yer aldığı marşın geleceğin insanlarına ilham vermesi bekleniyor.
Önümüzdeki 10 yıl içerisinde ise insanlık tarafından ulaşılması beklenen Mars için Opera sanatçısı Oscar Castellino, Mars Society görevlendirmesiyle 'Rise to Mars' ismiyle bir marş hazırladı. İnsanlığı Mars görevlerine karşı motive eden marş, Oscar Castellino tarafından sıklıkla seslendiriliyor. Mars kolonileştirildiğinde ise Castellino'nun marşının Mars'ta yaşayacak insanlar tarafından benimseneceği düşünülüyor.
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