Mars ulusal marşı olan 'Rise to Mars', Oscar Castellino tarafından hazırlandı!

Mars Society tarafından görevlendirilen Opera sanatçısı Oscar Castellino, Mars için ulusal bir marşı olabilecek bir marş olan Rise to Mars'ı hazırladı. ''Hayal etmeye cesaret edin, çabalamaya cesaret edin. Bu çölü canlandırın'' sözlerinin yer aldığı marşın geleceğin insanlarına ilham vermesi bekleniyor.