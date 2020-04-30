Mars'a gidecek olan NASA helikopterinin ismini lise öğrencisi koydu

Bir lise öğrencisinin önerdiği isim Mars'a gidecek.

ABD´nin Alabama eyaletine bağlı Northport’ta yer alan Tuscaloosa County Lisesi´nde 11. sınıf öğrencisi Vaneeza Rupani, NASA´nın Mars helikopterinin ismini belirlemek için düzenlediği “Name the Rover” yarışmasını kazandı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

ABD genelinde düzenlenen yarışmada NASA´ya 28 binden fazla başvuru gönderildi. DHA’nın aktardığına göre bunlar arasından seçilen ise Rupani’nin yaratıcılık ve beceri anlamına gelen ‘Ingenuity’ önerisi oldu.

NASA’nın sosyal medya hesaplarından duyurulan gelişme kısa sürede binlerce beğeni aldı.