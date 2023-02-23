Marsel Bibishkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marsel Bibishkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marsel Bibishkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marsel Bibishkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marsel Bibishkov 11 Nisan 2007 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Марсел Крумов Бибишков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marsel Bibishkov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marsel Bibishkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pirin Blagoevgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. Pirin Blagoevgrad U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Marsel Bibishkov'nin Pirin Blagoevgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marsel Bibishkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marsel Bibishkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marsel Bibishkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marsel Bibishkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marsel Bibishkov şuan Pirin Blagoevgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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