Marsel isminin anlamı nedir? Marsel ismi ne demek?

Marsel isminin anlamı nedir? Marsel ne demek? soruları bu aralar oldukça gündemde. İşte anne baba olmak isteyenler ve çocuğuna farklı isimler vermek isteyen çiftlerin aradığı Marsel isminin anlamı...

MARSEL İSMİNİN ANLAMI

Marsel ismi, “şanslı, güçlü, güneş ışığı” anlamına geliyor. Marsel aynı zamanda Özbek asıllı Türk millî tenisçinin adı.

MARSEL İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Tam bir iş koliktirler. Enerjileri hiç bitmez. Uykuyla hiç işler yoktur. Oldukça sağlıklıdırlar. Evcimen insanlardır. Ev hayatını çok severler. Maddi durumlarına çok dikkat ederler. Hesapçı insanlardır.

Liderlik Vasfı vardır.Doğal bir liderdir. Kendine has görüş ve düşüncelere sahiptir.Diğer insanların etkisinde kalarak karar vermez. Sorumluluk ve görev almaktan kaçınmaz. Cesur insanlardır. Ancak bazı durumlarda cesaretlerini kontrol edip hemen karar vermemeli, esnek olabilmeli ve diğer insanların düşüncelerini de dikkate almalıdırlar.

İç dünyalarında yaşadıkları yoğun duyguları dışarıya yansıtırlar. Olayları derinlemesine inceler ve düşünürler. İş ahlakları oldukça yüksektir. Bitip tükenmek bilmeyen bir enerji ile çalışırlar. Ancak iş ve özel hayatları arasındaki dengeyi ayarlamakta zorluk yaşayabilirler.

Sihirbaz gibidirler. Zorlukların üstesinden gelmek için mutlaka bir yol bulurlar. Çok sıcak kanlı ve tutkulu insanlardır. Hisleri çok kuvvetlidir. Ancak yine de dikkatli olmaları gerekir. Hislerine güvenerek davrandıklarında çok büyük hayal kırıklıkları yaşayabilirler. Bu nedenle hemen hareket etmeden beklemeleri gerekebilir. Duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirler.