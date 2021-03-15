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Marshall Adaları'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Marshall Adaları'nın Bayrağı Nasıldır?

Marshall Adaları'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Marshall Adaları'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Marshall Adaları hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Marshall Adaları'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Marshall Adaları'nın Bayrağı Nasıldır?

Marshall Adaları ya da resmî adı ile Marshall Adaları Cumhuriyeti, Mikronezya ada öbeği içerisinde, Okyanusya'da Kuzey Pasifik Okyanusu'nda Hawaii ve Papua Yeni Gine arasında bulunan 31 adet yuvarlak ada grubu, 5 ada ve 1152 adet adacıktan oluşan ada devletidir.

Marshall Adaları'nın Başkenti?

“Majuro” şehri Marshall Adaları'nın başkentidir.

Marshall Adaları'nın Para Birimi Nedir?

“Amerikan Doları” Marshall Adaları'nın para birimidir.

Marshall Adaları'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Marshall Adaları'nın telefon alan kodu : + 692

Marshall Adaları'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Marshall Adaları'nın Bayrağı Nasıldır?

Marshall Adaları'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Marshall Adaları

Marshall Adaları'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Majuro

Marshall Adaları'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Marshall Adaları'nın Bayrağı Nasıldır?

Marshall Adaları'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Marshall Islands

Marshall Adaları'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Majuro

Marshall Adaları'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Marshall Adaları'nın Bayrağı Nasıldır?

Marshall Adaları'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce, Marşalca

Marshall Adaları'nın Bayrağı Nasıldır?

Marshall Adaları'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Marshall Adaları'nın Bayrağı Nasıldır?

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