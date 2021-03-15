Marshall Adaları'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Marshall Adaları'nın Bayrağı Nasıldır?
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Marshall Adaları ya da resmî adı ile Marshall Adaları Cumhuriyeti, Mikronezya ada öbeği içerisinde, Okyanusya'da Kuzey Pasifik Okyanusu'nda Hawaii ve Papua Yeni Gine arasında bulunan 31 adet yuvarlak ada grubu, 5 ada ve 1152 adet adacıktan oluşan ada devletidir.
Marshall Adaları'nın Başkenti?
“Majuro” şehri Marshall Adaları'nın başkentidir.
Marshall Adaları'nın Para Birimi Nedir?
“Amerikan Doları” Marshall Adaları'nın para birimidir.
Marshall Adaları'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Marshall Adaları'nın telefon alan kodu : + 692
Marshall Adaları'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Marshall Adaları
Marshall Adaları'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Majuro
Marshall Adaları'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Marshall Islands
Marshall Adaları'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Majuro
Marshall Adaları'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İngilizce, Marşalca