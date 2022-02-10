Marsık ne demek, TDK'ya göre Marsık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Marsık ne demek? Marsık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi marsık kelimesi. Peki marsık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre marsık nedir, marsık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MARSIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Marsık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre marsık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yapılırken iyice yakılmadığından duman ve koku vererek yandığı için baş ağrısı yapan odun kömürü

- Zayıf ve teni koyu renkte olan



MARSIK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Mangalın üstünde bir boru, marsık kokusu dar sokağı doldurmuş.



MARSIK KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- marsık gibi

