Marsilya - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Marsilya - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi macerası gruptaki 2. maçı ile devam edecek. Bu kapsamda Marsilya ile karşılaşacak olan sarı kırmızıların maçı için internette Marsilya - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Marsilya - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? soruları araştırılmaya başlandı. Cevaplar haberimizde...

UEFA Avrupa Ligi E grubunda mücadele eden Galatasaray, ilk maçında evinde İtalyan ekibi Lazio'yu ağırlamış ve karşılaşmayı 1-0 kazanmıştı. İkinci maçına deplasmanda Marsilya karşısında çıkacak olan temsilcimizin bu maçını takip etmek isteyenler ise internette Marsilya - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Marsilya - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar... MARSİLYA - GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Marsilya - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı 30 Eylül 2021 Perşembe günün oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'da başlayacak. Temsilcimizin gruptaki liderliğini korumak için sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka Marsilya'da, Velodrome Stadyumu'nda oynanacak. MARSİLYA - GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ , ŞİFRESİZ Mİ? Marsilya - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı Exxen kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Exxen şifreli olduğundan, kanalı izlemek için üyelik satın almanız gerekmektedir. Satın alma işleminin ardından maç saatinde karşılaşmayı canlı olarak izleyebilirsiniz. MarsilyaGalatasaray kulübüUEFAavrupa ligi