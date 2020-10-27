Şampiyonlar Ligi heyecanı ikinci haftasıyla devam ediyor. Birçok keyifli maçın oynanacağı geceyi futbolseverler büyük bir merakla bekliyor. Bu akşam C Grubu ikinci maçlarında Marsilya ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın tüm detayları haberimizde. Manchester City ile Marsilya, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde Fransız takımlarına rakip olduğu yedi maçın sadece ikisini kazanabilen Manchester City (2B 3M), son dört karşılaşmada galibiyet alamadı (1B 3M). Peki, Marsilya - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden Marsilya ve Manchester City, grubun ikinci maçında karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği zorlu mücadele, bu akşam TSİ 23.00'de başlayacak. Karşılaşma, Stade Velodrome Stadı'nda oynanacak. Maçı, Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. Tobias Stieler'in yardımcılıklarını ise Mike Pickel ve Christian Gittelmann üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı beIN SPORTS, tüm Devler Ligi maçlarının bu sezon yayıncılığını üstlenecek. Marsilya - Manchester City mücadelesi de bu akşam saat 23.00'de beIN SPORTS HD 2 kanalından izlenebilecek.

2. HAFTA MAÇLARI

27 Ekim Salı:

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup A

20:55 Lokomotiv Moscow v Bayern München

23:00 Atletico Madrid v Salzburg

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup B

20:55 Shakhtar Donetsk v Inter

23:00 Mönchengladbach v Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup C

23:00 Marseille v Manchester City

23:00 Porto v Olympiakos

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup D

23:00 Atalanta v Ajax

23:00 Liverpool v Midtjylland

28 Ekim Çarşamba:

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup E

20:55 Krasnodar v Chelsea

23:00 Sevilla v Rennes

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup F

23:00 Borussia Dortmund v Zenit St. Petersburg

23:00 Club Brugge v Lazio

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup G

23:00 Ferencvaros v Dynamo Kiev

23:00 Juventus v Barcelona

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup H

20:55 Başakşehir FK v Paris Saint-Germain

23:00 Manchester United v RB Leipzig