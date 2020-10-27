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Marsilya - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları başlıyor. C Grubu ikinci maçında Marsilya, Manchester City'i ağırlıyor. Peki, Marsilya - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Marsilya - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi heyecanı ikinci haftasıyla devam ediyor. Birçok keyifli maçın oynanacağı geceyi futbolseverler büyük bir merakla bekliyor. Bu akşam C Grubu ikinci maçlarında Marsilya ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın tüm detayları haberimizde. Manchester City ile Marsilya, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde Fransız takımlarına rakip olduğu yedi maçın sadece ikisini kazanabilen Manchester City (2B 3M), son dört karşılaşmada galibiyet alamadı (1B 3M). Peki, Marsilya - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden Marsilya ve Manchester City, grubun ikinci maçında karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği zorlu mücadele, bu akşam TSİ 23.00'de başlayacak. Karşılaşma, Stade Velodrome Stadı'nda oynanacak. Maçı, Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. Tobias Stieler'in yardımcılıklarını ise Mike Pickel ve Christian Gittelmann üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı beIN SPORTS, tüm Devler Ligi maçlarının bu sezon yayıncılığını üstlenecek. Marsilya - Manchester City mücadelesi de bu akşam saat 23.00'de beIN SPORTS HD 2 kanalından izlenebilecek. 

2. HAFTA MAÇLARI

27 Ekim Salı:

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup A    

20:55 Lokomotiv Moscow v Bayern München  
23:00 Atletico Madrid v Salzburg  

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup B

20:55 Shakhtar Donetsk v Inter 
23:00 Mönchengladbach v Real Madrid  

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup C

23:00 Marseille v Manchester City  
23:00 Porto v Olympiakos  

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup D
23:00 Atalanta v Ajax  
23:00 Liverpool v Midtjylland  

28 Ekim Çarşamba: 

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup E 
20:55 Krasnodar v Chelsea  
23:00 Sevilla v Rennes  

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup F
23:00 Borussia Dortmund v Zenit St. Petersburg
23:00 Club Brugge v Lazio  

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup G
23:00 Ferencvaros v Dynamo Kiev  
23:00 Juventus v Barcelona  

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup H
20:55 Başakşehir FK v Paris Saint-Germain  
23:00 Manchester United v RB Leipzig  

Onur Çelik
Spor Editörü


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