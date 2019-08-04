Marsilya Napoli maçı hangi kanalda | Marsilya Napoli canlı izleme linki

İki futbol takımı Marsilya Napoli karşı karşıya geliyor. Yapılan Kulüpler Arası Dostluk Maçı ekranlarda olacak. Kullanıcılar Marsilya Napoli maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Marsilya Napoli canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Marsilya Napoli maçı hangi kanalda

Fransa ekiplerinden Marsilya 2019-2020 futbol sezonu hazırlık maçları kapsamında Napoli takımıyla yeşil sahada buluşacak.

Ancak bu maçı Türk kanalları aracılığı ile izleyebilmek mümkün değil.

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Marsilya Napoli canlı izleme linki

2019-2020 futbol sezonu için geri sayımın başladığı şu günlerde takımlar hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Marsilya Napoli ile hazırlık maçında buluşacak.

İki futbol takımı Marsilya Napoli karşı karşıya geliyor. Yapılan Kulüpler Arası Dostluk Maçı ekranlarda olacak. Kullanıcılar Marsilya Napoli maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Marsilya Napoli canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Türkiye'den hiç bir kanal ve platform bu maçı yayın akışı içine almadı.

Marsilya Napoli hazırlık maçı bugün, saat 22.00'da başlayacak. Karşılaşma herhangi bir televizyon kanalı tarafından yayınlanmayacak.