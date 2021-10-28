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Marsıvan ne demek, TDK'ya göre Marsıvan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Marsıvan kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Marsıvan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Marsıvan nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Marsıvan kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Marsıvan ne demek, TDK'ya göre Marsıvan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Marsıvan ne demek? Marsıvan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi marsıvan kelimesi. Peki marsıvan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre marsıvan nedir, marsıvan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MARSIVAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Marsıvan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Marsıvan kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre marsıvan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sınırdaki koruma görevlisi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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