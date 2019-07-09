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  3. Mars'ta çekilen görüntü sosyal medyayı ikiye böldü!

Mars'ta çekilen görüntü sosyal medyayı ikiye böldü!

Kızıl Gezegen Mars yüzeyinde görüntülenen uçan cisim sosyal medyada tartışma yarattı.

Mars'ta çekilen görüntü sosyal medyayı ikiye böldü! 118

NASA'nın Mars keşif aracı Curiosity, 2012 yılından bu yana Mars'ta incelemeler yapıyor.