Mars'ta görülen 'gizemli kapı' fotoğrafına bilim insanlarından açıklama

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından Mars'a ait paylaşılan fotoğrafta 'gizemli kapı' dikkat çekmişti. NASA'nın Curiosity Mars uzay aracı tarafından çekilen fotoğrafta, kayaların arasında bulunan ve kapıya benzetilen oluşumun merak uyandırması üzerine bilim insanları tarafından görüntülenen bu kapı araştırıldı ve açıklama geldi.

Söz konusu fotoğraf ile ilgili bilim insanları, "Daha yakından bakarsanız, Mars'taki "kapı" için basit açıklamanın aslında fotoğrafın içinde yer aldığını söyledi. Imperial College London'dan Profesör Sanjeev Gupta, The Daily Telegraph'a yaptığı açıklamada, özelliğin "normal jeolojik süreçler" yoluyla oluştuğuna dair kanıt olduğunu gösteriyor." açıklamasında bulundu.

"GÖRÜNTÜDE BİR GARİPLİK YOK"

Profesör Gupta'ya göre kapının içinde, kayadaki bir oyuğu gösteren derin bir çatlak veya yarık görüldüğü bunun da hem Mars'ta hem de Dünya'da meydana gelen ve son birkaç yüz milyon yıl içinde herhangi bir zamanda gerçekleşmiş olabilecek bir şey olduğu söyleniyor.

"Çatlaktan Mars ve Dünya'da bol miktarda var, onları üretmek için Mars depremi (marsquake) benzeri sallantılara ihtiyaç yok" ifadelerini kullanan Gupta, görüntüde bir gariplik olmadığını bunların normal jeolojik süreçlerin olduğunu söyledi.

Snopes'a açıklama yapan bir yetkili, kapı benzeri boşluğun aslında bir kayadaki küçük bir çatlak olduğunu belirtti. Yetkili ekipteki bilim insanlarının açıklamaları için de, kapı benzeri çatlağın aslında çok küçük olduğunun ve yaklaşık 30 santimetreye 45 santimetre ebatlarında olduğunu söyledi. Bilim insanlarına göre, "Bu kaya boyunca lineer kırıklar var ve burası birkaç lineer kırığın kesiştiği yer."