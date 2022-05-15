Kaan Yıldırım'dan Hande Erçel itirafı geldi! İlk kez bu kadar net konuştu! "Şükürler olsun"Önce bıçaklandı, ardından yakıldı! Sakine Külter'i vahşice öldürdüler!Altın fiyatların bugün ne kadar? 15 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları ? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?Baba'nın Büşra'sı Özge Yağız'dan rol arkadaşı Tolga Sarıtaş hakkında bomba itiraf! Dizide abisini canlandırıyor!Mars'ta görülen 'gizemli kapı' fotoğrafına bilim insanlarından açıklamaEsra Ezmeci'ye gelen itiraf yine hayrete düşürdü! Bir babaanne torununa bunu nasıl yapar? Mide bulandıran davranış! "Benim memem..."Son dakika | Ekrem Üstek, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından etkisiz hale getirildi!BAE'nin yeni devlet başkanı belli olduÜnlü şarkıcı İrem Derici'nin konserinde korkunç olay! "Çok çok üzgünüm"Cahit Özkan'ın "Birleşik Arap Emirlikleri teslim oldu" sözlerine Ömer Çelik'ten tepki!
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Mars'ta görülen 'gizemli kapı' fotoğrafına bilim insanlarından açıklama

Mars'ta görülen 'gizemli kapı' fotoğrafına bilim insanlarından açıklama

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından paylaşılan Marstaki 'gizemli kapı' birçok kişi tarafından merak uyandırmıştı. Söz konusu 'gizemli kapı' ile ilgili bilim insanlarından açıklama geldi.

Mars'ta görülen 'gizemli kapı' fotoğrafına bilim insanlarından açıklama

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından Mars'a ait paylaşılan fotoğrafta 'gizemli kapı' dikkat çekmişti. NASA'nın Curiosity Mars uzay aracı tarafından çekilen fotoğrafta, kayaların arasında bulunan ve kapıya benzetilen oluşumun merak uyandırması üzerine bilim insanları tarafından görüntülenen bu kapı araştırıldı ve açıklama geldi.

Söz konusu fotoğraf ile ilgili bilim insanları, "Daha yakından bakarsanız, Mars'taki "kapı" için basit açıklamanın aslında fotoğrafın içinde yer aldığını söyledi. Imperial College London'dan Profesör Sanjeev Gupta, The Daily Telegraph'a yaptığı açıklamada, özelliğin "normal jeolojik süreçler" yoluyla oluştuğuna dair kanıt olduğunu gösteriyor." açıklamasında bulundu. 

Mars'ta görülen 'gizemli kapı' fotoğrafına bilim insanlarından açıklama

"GÖRÜNTÜDE BİR GARİPLİK YOK"

Profesör Gupta'ya göre kapının içinde, kayadaki bir oyuğu gösteren derin bir çatlak veya yarık görüldüğü bunun da hem Mars'ta hem de Dünya'da meydana gelen ve son birkaç yüz milyon yıl içinde herhangi bir zamanda gerçekleşmiş olabilecek bir şey olduğu söyleniyor.

 "Çatlaktan Mars ve Dünya'da bol miktarda var, onları üretmek için Mars depremi (marsquake) benzeri sallantılara ihtiyaç yok" ifadelerini kullanan Gupta, görüntüde bir gariplik olmadığını bunların normal jeolojik süreçlerin olduğunu söyledi.

Mars'ta görülen 'gizemli kapı' fotoğrafına bilim insanlarından açıklama

Snopes'a açıklama yapan bir yetkili, kapı benzeri boşluğun aslında bir kayadaki küçük bir çatlak olduğunu belirtti. Yetkili ekipteki bilim insanlarının açıklamaları için de, kapı benzeri çatlağın aslında çok küçük olduğunun ve yaklaşık 30 santimetreye 45 santimetre ebatlarında olduğunu söyledi. Bilim insanlarına göre, "Bu kaya boyunca lineer kırıklar var ve burası birkaç lineer kırığın kesiştiği yer."

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
1
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT