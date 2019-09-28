Mars’ta hayatı yazan öğrenciler ödüllerini Bakan Ziya Selçuk’un elinden aldı

Bilge Çocuk dergisinin uzay biliminin ve gezegenlerin geleceği hususunda bir bilincin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla Türkiye genelindeki ortaokul öğrencilerine yönelik Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlediği "Mars'ta Hayat Hikâye Yarışması" sonuçlandı. Binlerce öğrencinin uzaya dair hayal güçlerini yansıtan hikayeleriyle katıldığı yarışmada ilk üçe giren öğrencilere ödüllerini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verdi. Bakan Selçuk, "Çocuklarımızın Mars'la ilgili bir yarışmaya katılıyor olması niye umutlanmamız gerektiğini açıklıyor" dedi.

Bilge Çocuk Dergisi'nin uzay bilimlerine ilgi duyan ortaokul öğrencilerinin hayal dünyalarını geliştirmek ve onları yazmaya cesaretlendirme adına Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlediği "Mars'ta Hayat Hikâye Yarışması" ödülleri İsfanbul Tema Park'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bütün hayal güçlerini kullanarak uzaydaki yaşam hakkındaki düşüncelerini yazıya aktaran öğrencilerin hikâyeleri sıkı bir eleme sürecinden geçti.

Hikayeler, önce kendi ilçelerinde daha sonra kendi illerinde yarıştı. Türkiye genelinde ortaokul öğrencilerinin katıldığı "Mars'ta Hayat Hikaye Yarışması'na yapılan binlerce başvuru arasından dereceye giren ilk üç hikaye ödüle layık görüldü. Yedi hikaye ise mansiyon ödülüne hak kazandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dereceye giren öğrencilere ödüllerini vermesinin ardından tarihe bir not düşülmesi adına toplu hatıra fotoğrafı çektirildi. Tören için öğretmenleri refakatinde alana gelen binlerce öğrenci, İsfanbul Tema Park'ta doyasıya eğlendi.

BİRİNCİ ELAZIĞ'DAN, İKİNCİ KAHRAMANMARAŞ'TAN, ÜÇÜNCÜ KONYA'DAN

Türkiye genelinden binlerce hikaye başvurusu alınan yarışmada Türkiye derecesine giren hikayeler; Elazığ, Kahramanmaraş ve Konya'dan oldu. Elazığ'dan katılan Yusuf Çağrı Güler'in hikayesi yarışmanın birincisi seçilirken Kahramanmaraş'tan katılan Didem Ülkü Demirci'nin hikayesi ikinci, Konya'dan katılan Nezaket Sena Özgüner'in hikayesi de üçüncü seçildi.

Ayrıca yedi kişiye de mansiyon ödülüne hak kazandı. Türkiye birincisine 10 bin lira, ikinciye 7 bin 500 lira, üçüncüye 5 bin lira ödül verilirken mansiyon ödülü alan yedi kişiye de bisiklet hediye edildi. Yarışmaya başvuran tüm hikâyeler kitaplaştırılarak Bilge Çocuk dergisi tarafından okuyucularla buluşturulacak. Yarışmada birinci olan Yusuf Çağrı Güler, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. İkinci olan Didem Ülkü Demirci ise kendilerine bu imkanı sunan herkese çok teşekkür ettiğini dile getirdi.

BU YARIŞMA UMUTLANMAMIZIN NEDENİNİ AÇIKLIYOR

Ödül töreninde öğrencilere kuzularım ve evlatlarım diye seslenen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, "Bilge Çocuk Dergisi'nin çocuklar için bir hayat ve hayal hazırlayan bu toplantısında bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Çocukların olduğu yerde onlar konuşmalı, onlar şakımalı, kuşlar cıvıldamalı. Biz burada çocuklarımız ve topraklarımız için varız. Çocuklarımızın Mars'la ilgili bir yarışmaya katılıyor olması niye umutlanmamız gerektiğini açıklıyor. İnşallah hep birlikte çok güzel işler yapacağız, yeter ki siz bu ülkeye sahip çıkın ve ülkemizin geleceği için heyecanlanın" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZ NESLİMİZİN DEVAMI ÜLKEMİZİN GELECEĞİ"

Albayrak Holding CEO'su Ömer Bolat ise "Bugün çok güzel bir hava var pırıl pırıl bir gün ve onu tamamlayan binlerce bilge çocuk burada. Çocuklar ailelerin meyvesi ailenin neslimizin ve ülkemizin devamı. Çocuk taze bir çiçek. Çocuğu itina ve sevgiyle yetiştirmek gerek" diye konuştu. Çocuğun yetiştirilmesinin önce aile sonra eğitim camiasının daha sonra ise devletimizin sorumluluğunda olduğunu kaydederek "Bizim için bu yarışma değil sosyal sorumluluk projesiydi onun için emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Bu güzel yarışmada bizimle işbirliği yapan Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'a çok teşekkür ediyoruz, hikaye kalem alan öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bolat, "İnsan kıskanan bir varlıktır, bunun tek istisnası anneler ve babalardır ve çocuklarını asla kıskanmazlar. Anneler babalar onların iyi yerlerde olmalarını ister" diye konuştu.

YARIŞMA GELENEKSEL BİR HALE GELECEK

Ödül töreninde yaklaşık ben bin öğrenciyi ağırladıklarını ve bundan büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Albayrak Medya Grubu Genel Müdürü Abdullah Hanönü de, Mars'ta Hayat Hikaye Yarışması çocuklarımızın hayal dünyalarının ve yazma becerilerinin gelişimi için önemli bir sosyal sorumluluk projesi. Bu anlamda bu projede emeği olan herkse çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın bugün İsfanful Tema Park alanında doyasıyla eğlenecek, çocuklarımız için çok güzel bir gün ve alan hazırladık" dedi. Yarışmanın büyük ilgi topladığını belirten Hanönü, "Bu yarışmayı geleceğimizin teminatı çocuklarımız için her sene yapılacak şekilde geleneksel bir hale getireceğiz. Bir daha yarışmamızın içeriği zamanı sosyal medya hesaplarımızdan takip edilebilir" ifadelerini kullandı.

HİKAYELER KİTAPLAŞTIRILACAK

Yarışmaya başvuran tüm hikâyeler kitaplaştırılarak Bilge Çocuk dergisi tarafından okuyucularla buluşturulacak.

DHA