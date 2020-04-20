Mart ayının en çok konuşulan ismi Acun Ilıcalı oldu

Mart ayında magazin ve sanat dünyasının en çok konuşulan ünlü isimleri belirlendi. Buna göre, Acun Ilıcalı ay boyunca 4 bin 276 haberde yer alarak mart ayında en çok konuşulan isim oldu.

Medya Takip Merkezi'nin (MTM), Magazin Gazetecileri Derneği için her ay düzenli olarak hazırladığı magazin raporunun detayları belli oldu. Acun Ilıcalı ay boyunca 4 bin 276 haberde yer alarak mart ayında da zirvedeki yerini korudu.

HALUK LEVENT'TEN DESTEK ÇAĞRISI

Düzenlediği yardım kampanyaları ile herkesin gönlüne taht kuran ünlü şarkıcı Haluk Levent, ay boyunca medyada 3 bin 481 haberde yer alarak mart ayının en popüler isimlerinden olmayı başardı.

BİRLİKTE KARANTİNADALAR

2020 yılının sürpriz aşıkları olarak nitelendirilen Cem Yılmaz ve sevgilisi Serenay Sarıkaya'da mart ayının popüler isimlerinden oldu. Artık aşklarını kameralar karşısında yaşamaya başlayan ve birlikte görüntü vermekten çekinmeyen çift koronavirüse karşı #evdekal diyerek komedyenin evinde kendilerini karantinaya aldı.

Cem Yılmaz'ın Levent'teki evinde kalan çift evde çeşitli aktiviteler yaparak vakit geçiriyor. Koronavirüsü salgını nedeniyle Avrupa turneleri ertelenen Cem Yılmaz, mart ayı boyunca toplam 3 bin 407 haberde yer aldı. Serenay Sarıkaya'dan ise ay boyunca 3 bin 106 haberde bahsedildi.

Kaynak: DHA