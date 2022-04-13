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  3. Mart ayının yoksulluk sınırı ve geçim haddi açıklandı! Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'den çarpıcı 'enflasyon' açıklaması!

Mart ayının yoksulluk sınırı ve geçim haddi açıklandı! Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'den çarpıcı 'enflasyon' açıklaması!

Türkiye Kamu-Sen'in yaptığı araştırmada, mart ayında bir kişinin yoksulluk sınırı 6 bin 184 lira, dört kişilik ailenin asgari geçim haddi ise 13 bin 446 lira olarak hesaplandı.

Mart ayının yoksulluk sınırı ve geçim haddi açıklandı! Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'den çarpıcı 'enflasyon' açıklaması!

Türkiye Kamu-Sen Asgari Geçim Endeksi'ni açıkladı Mart 2022 fiyatlarıyla yapılan araştırmada, çalışan bir kişinin yoksulluk sınırı 6 bin 184 lira, dört kişilik ailenin asgari geçimi ise 13 bin 446 lira olarak hesaplandı.

TÜİK'in Mart 2022 fiyatlarıyla hazırlanan Asgari Geçim Endeksi'nde, çalışan bir kişinin açlık sınırı 4 bin 945 lira, yoksulluk sınırı ise 6 bin 184 lira olarak belirlendi. Geçen ay, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi 13 bin 446 lira, ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 4 bin 713 lira oldu.

Mart ayının yoksulluk sınırı ve geçim haddi açıklandı! Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'den çarpıcı 'enflasyon' açıklaması!

ENFLASYON FARKI MAAŞLARA HER AY YANISITLMALI

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, ortaya çıkan verilerin enflasyonun artış hızını gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

Mart ayının yoksulluk sınırı ve geçim haddi açıklandı! Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'den çarpıcı 'enflasyon' açıklaması!

"Rakamlara bakıldığında memurlarımızın alım gücü de aynı oranda düşmüştür. Aradan altı ay geçtikten sonra ödenecek enflasyon farkı şu anda yaşanmakta olan erimeyi telafi etmemekte, sadece dönemsel bir telafiyi içermektedir. Dolayısıyla, bu dönemlerde enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılması kamu çalışanlarının enflasyona ezdirilmemesi yönünde olumlu bir adım olacak, alım gücünün korunmasını sağlayacak ve memurlarımızın bir nebze olsun nefes almasına katkıda bulunacaktır."

Mart ayının yoksulluk sınırı ve geçim haddi açıklandı! Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'den çarpıcı 'enflasyon' açıklaması!​​​​​​​

Bölge Gündem Editör Ekibi
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