Mart bereketli geçti! Kocaeli'de Yuvacık Barajı doldu taştı!

Bu yıl kış mevsiminde beklenen kar yağışı ve yağmurlar ne yazık ki gerçekleşmedi. Ülkenin batı kesimleri mevsim normallerinin üzerinde seyrederken vatandaşlar kuraklık yaşanmasından endişe ediyordu. Nitekim uzmanlar kuraklık yaşanacağına dair önlemler alınması gerektiğini vurgularken sevindiren haber Kocaeli'den geldi.

3 AY ÖNCE DOLULUK ORANI YÜZDE 15'LERDEYDİ

Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan ve 3 ay önce doluluk oranı yüzde 15’lere gerileyen Yuvacık Barajı, son yağışlarla yüzleri güldürdü. Bugün yapılan ölçümlerde barajın doluluk oranı yüzde 95’e yükseldi. 51 milyon metreküp kapasitesi olan barajda an itibarıyla 48 milyon 320 bin metreküp su bulunuyor. Doluluğun yüzde 95’i bulmasından ve yeni yağışların beklenmesinden dolayı barajın kapakları açıldı. Kapakların açılmasıyla sular Kirazdere yatağına bırakılmaya başlandı.