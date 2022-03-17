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  3. Mart kapıdan baktırdı, kazma kürek yaktırdı! Kar kahini Kerem Ökten uyardı! Duyduk duymadık demeyin, kar görmeyen tek bir nokta kalmayacak!

Mart kapıdan baktırdı, kazma kürek yaktırdı! Kar kahini Kerem Ökten uyardı! Duyduk duymadık demeyin, kar görmeyen tek bir nokta kalmayacak!

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı hava tahminiyle, yarından itibaren İstanbul dahil bazı illerin beyaz örtüye bürüneceğini duyurdu.

Mart kapıdan baktırdı, kazma kürek yaktırdı! Kar kahini Kerem Ökten uyardı! Duyduk duymadık demeyin, kar görmeyen tek bir nokta kalmayacak!

Kar kahini olarak tanımlanan Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, yeni tahminleriyle çiniofilleri mutlu edecek. Geçtiğimiz Ocak ayı etkisini gösteren kar yağışlar Mart ayında da ülke geneline uğramış, özellikle kara hasret olan İstanbulluları kara doyurmuştu. Ökten'den yeni bir kar haberi daha geldi. Buna göre; 18 Mart (yarın) itibarıyla pazartesi gününe kadar sürecek olan kuvvetli kar yağışları ülkeye yeniden uğruyor.

Mart kapıdan baktırdı, kazma kürek yaktırdı! Kar kahini Kerem Ökten uyardı! Duyduk duymadık demeyin, kar görmeyen tek bir nokta kalmayacak!

"TADINI ÇIKARIN"

Kerem Ökten, sosyal medyada yaptığı açıklamalarla karseverlerin yüzünü güldürdü. Ökten, "Bu geceden itibaren Marmara ve Karadeniz bölgesi etkili kar alacak. İstanbul'da gece başlayacak kar, sabah kuvvetlenecek. Yarın (Cuma) gün boyu kar var. Cumartesi ise en yoğun kar yağışını alacak. Cuma akşamından Cumartesi öğlene kadar kar tutmayan tek bir nokta bile kalmayacak." ifadelerine yer vererek, Marmara ve Karadeniz bölgesinde bulunan illere kar yağışının geleceğini ve 4 gün süreceğini bildirdi.

Mart kapıdan baktırdı, kazma kürek yaktırdı! Kar kahini Kerem Ökten uyardı! Duyduk duymadık demeyin, kar görmeyen tek bir nokta kalmayacak!Mart kapıdan baktırdı, kazma kürek yaktırdı! Kar kahini Kerem Ökten uyardı! Duyduk duymadık demeyin, kar görmeyen tek bir nokta kalmayacak!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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