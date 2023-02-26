Marten Kuusk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marten Kuusk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marten Kuusk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marten Kuusk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marten Kuusk 5 Nisan 1996 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marten Kuusk Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trequartista Football Man. yapmaktadır. Marten Kuusk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Flora Tallinn futbol takımında oynamaktadır. FC Flora Tallinn takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Marten Kuusk'nin FC Flora Tallinn ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marten Kuusk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marten Kuusk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marten Kuusk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marten Kuusk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Kalju Nömme II

1 Ocak 2015 yılında JK Nomme Kalju

2 Mart 2016 yılında Rakvere Tarvas

30 Haziran 2016 yılında Kalju FC

31 Ocak 2017 yılında FC Flora

28 Ocak 2022 yılında Újpest FC

9 Şubat 2023 yılında FC Flora

30 Haziran 2023 yılında Újpest FC

Marten Kuusk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marten Kuusk şuan FC Flora Tallinn takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marten Kuusk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Kotkas-Juunior Tallinn, JK Nomme Kalju (-2011)

Estonya takımında 2 numaralı formasıyla 15 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 3 numaralı formasıyla 30 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 1 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 14 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 4 numaralı formasıyla 8 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Estonya U16 takımında 5 numaralı formasıyla 26 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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