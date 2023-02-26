Marten Niilop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marten Niilop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marten Niilop adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marten Niilop Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marten Niilop 18 Şubat 1998 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Estonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marten Niilop Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marten Niilop, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Harju JK Laagri futbol takımında oynamaktadır. Harju JK Laagri takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Marten Niilop'nin Harju JK Laagri ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Marten Niilop Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marten Niilop futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2015 yılında Levadia II
1 Temmuz 2015 yılında Nomme United
1 Ocak 2016 yılında Levadia U21
1 Ocak 2017 yılında Nomme United
15 Ağustos 2017 yılında Tusculum
1 Ocak 2018 yılında Nomme United
1 Ağustos 2018 yılında UAH Chargers
1 Ocak 2019 yılında Nomme United
11 Ağustos 2019 yılında UAH Chargers
1 Ağustos 2020 yılında Nomme United
1 Ocak 2021 yılında Harju JK
Marten Niilop Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marten Niilop şuan Harju JK Laagri takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Nõmme United (-2014)
Marten Niilop Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Estonya U18 takımında 6 numaralı formasıyla 20 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
Estonya U17 takımında 2 numaralı formasıyla 27 Nisan 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.
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