Marten Pajunurm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marten Pajunurm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marten Pajunurm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marten Pajunurm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marten Pajunurm 29 Nisan 1993 tarihinde Rapla şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marten Pajunurm Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nobel Artists Agency yapmaktadır. Marten Pajunurm, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kuressaare futbol takımında oynamaktadır. FC Kuressaare takımına 30 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Marten Pajunurm'nin FC Kuressaare ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marten Pajunurm Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marten Pajunurm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marten Pajunurm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marten Pajunurm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında FC Flora U17

1 Ocak 2009 yılında FC Elva

1 Ocak 2010 yılında Warrior Valga

1 Ocak 2011 yılında FC Flora II

1 Temmuz 2011 yılında Kuressaare

1 Ocak 2013 yılında FC Flora

17 Temmuz 2013 yılında Kuressaare

6 Ağustos 2014 yılında Lancers

1 Ocak 2015 yılında Kuressaare

1 Temmuz 2015 yılında Paide

1 Ocak 2016 yılında Lancers

1 Ocak 2018 yılında Paide

30 Ocak 2019 yılında Kuressaare

Marten Pajunurm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marten Pajunurm şuan FC Kuressaare takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marten Pajunurm Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Flora (-2008)

Estonya U19 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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