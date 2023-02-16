Marten Schmidt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marten Schmidt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marten Schmidt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marten Schmidt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marten Schmidt 24 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Marten-Heiko Schmidt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marten Schmidt Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Marten Schmidt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfB Oldenburg futbol takımında oynamaktadır. VfB Oldenburg takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Marten Schmidt'nin VfB Oldenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marten Schmidt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marten Schmidt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marten Schmidt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marten Schmidt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında VfL Oldenb. U19

1 Temmuz 2015 yılında VfL Oldenburg

1 Temmuz 2020 yılında VfB Oldenburg

Marten Schmidt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marten Schmidt şuan VfB Oldenburg takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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