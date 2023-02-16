Marten Winkler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marten Winkler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marten Winkler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marten Winkler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marten Winkler 31 Ekim 2002 tarihinde Frankfurt (Oder) şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marten Winkler Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Marten Winkler, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Waldhof Mannheim futbol takımında oynamaktadır. SV Waldhof Mannheim takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marten Winkler'nin SV Waldhof Mannheim ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marten Winkler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marten Winkler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marten Winkler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marten Winkler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Hertha BSC Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Hertha BSC U16

1 Temmuz 2018 yılında Hertha BSC U17

1 Temmuz 2019 yılında Hertha BSC U19

1 Temmuz 2021 yılında Hertha BSC II

21 Temmuz 2022 yılında Waldh. Mannheim

30 Haziran 2023 yılında Hertha BSC II

Marten Winkler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marten Winkler şuan SV Waldhof Mannheim takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marten Winkler Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FSV Union Fürstenwalde

Almanya U18 takımında 10 numaralı formasıyla 10 Aralık 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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