Marteniçka bilekliği nereden alınır, neden takılır? Baharın gelişiyle birlikte, cemrenin ne zaman nereye düşeceği merak konusu olurken, bir başka araştırma konusu da Marteniçka bileklikleri oldu. Bulgaristan’da Baba Marta etkinlikleri kutlanırken, Martaniçka bileklik yapımlarına da başlanıldı. Ülkemizde de oldukça rağbet gören bu bileklikler için Marteniçka bileklik anlamı nedir? sorusu araştırılmaya başlandı. İşte, Marteniçka bileklik anlamı nedir? Marteniçka bilekliği nereden alınır, neden takılır? sorularının yanıtları...

MARTENİÇKA BİLEKLİK ANLAMI NEDİR?

Marteniçka, Martipi ya da Martenitsa, Balkan ve Trakya'da Mart'ın gelişiyle birlikte, tüm ay boyunca bileklere takılan ve uğruna inanılan bileklikler ve süslemelerin adıdır. Bu bileklikler her ne kadar eski bir Bulgar geleneği olarak bilinse de, Balkan coğrafyasında, hatta Türkiye'de de Balkan göçmenlerinin de bulunması etkisiyle her Mart ayında kutlanan bir gelenektir. İnsanlar baharın gelişini, güneşin gökyüzünde yer edişini ve güzel bir ay geçirilmesini ümit ederek, bileklerine bu kutlamalara ait olan süslemeleri takarlar.

Eğer gökyüzünde leyleklerin göç için yola çıktığı görülüyorsa, bu baharın gelişini gösterir. Baharın gelişi ise doğa takvimine göre Şubat sonu Mart başı olarak gösterilir. Dolayısıyla, mart ayında kırmızı ve beyaz iplerle Marteniçka bileklikleri hazırlanır ki, bu bileklikler insanın bileğinde durduğu sürece ona uğur getirsin ve bereket getirsin.

MARTENİÇKA BİLEKLİĞİ NEREDEN ALINIR, NEDEN TAKILIR?

İnsanlar, marteniçka bilekliklerini iyilik, sağlık, bereket dilekleriyle bileklere bağlar ve Mart ayı boyunca çıkarmamaya özen gösterirler. Kimine batıl bir inanç gibi gelse de, kimisi bu bilekliklerin enerjisine inanıyor.

Bu bileklikler, martıların göç etmeye başlamasıyla takılır, yine mart ayında senenin ilk leyleği görüldüğü an da bileklerden çıkarılıp her hangi bir meyve ağacına bağlanır. Mart ayında leylek görülürse marteniçka takılırken dilenen dileklerin gerçekleşeceğine inanılıyor.

Marteniçka bilekliklerini genelde insanlar kendileri yapmak istiyor. El becerisi olanlar ortaya güzel işler çıkarırken, bu işlere yeteneği olmayanlar ise mağazaları geziyor. Özellikle Türkiye'de mart ayı itibarıyla, tüm mağaza ve bijuteri tarzı yerlerde Marteniçka bilekliklerini kolaylıkla bulabilirsiniz.

Mart ayının sizlere şans getirmesi dileğiyle...