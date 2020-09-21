Martı scooterıyla yolun karşısına geçerken canından oldu

Edinilen bilgilere göre olay 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Pendik Marina'nın bulunduğu ışıklarda meydana geldi. Üniversite ikinci sınıf öğrencisi Metehan Korkmaz (19) martı scooterı ile karşıdan karşıya geçmeye çalışırken ismi öğrenilemeyen kadın sürücünün otomobiliyle çarpması sonucu yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Olay yerinde 112 Acil servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Metehan Korkmaz (19) ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Korkmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

KURALLARA UYMUYORLAR

Son günlerde martı scooterlar ülkemizde yaygınlaşırken, herkes bu araçları kullanabiliyor. Tek kişinin kullanması gerekirken bu scooterları iki kişinin kullanması tehlikeye davetiye çıkarıyor. Ayrıca bazı martı sürücüleri trafikte, hem kendisi hem de diğer sürücü ve yolcuların canını tehlikeye atıyor. Öte yandan Martı sürücülerinde kask bulunması zorunlu ancak hemen hemen hiçbir sürücünün kask takmaması dikkat çekiyor.