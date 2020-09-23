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  3. Martı scooterı ile yolun karşısına geçecekti! Hızla gelen araç yüzünden canından oldu

Martı scooterı ile yolun karşısına geçecekti! Hızla gelen araç yüzünden canından oldu

Pendik'te 20 yaşındaki bir gence martı scooterı ile yolun karşısına geçmek istediği sırada bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetinle yola savrulan genç, gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılırken gencin ailesi de olay görüntülerinin incelenmesini istedi.

İstanbul Pendik'te yaşanan olayda 20 yaşındaki Metehan Korkmaz' martı scooterı ile kendisine yeşil yanan ışıklardan geçmek isterken trafik kurallarına uymayıp hızla gelen otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı. Olayın ardından avukat olduğu öğrenilen sürücü M.A, çıkarıldığı mahkemenin ardından serbest bırakılırken gencin ailesi de kişi hakkında şikayetçi olduğunu belirterek cadde üzerindeki kameraların incelenmesi istedi.

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23 Eylül 2020 Çarşamba 09:36
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